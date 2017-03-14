Lily was here: саксофонистка Кэнди Далфер выступит в Москве

"Когда я хочу сакс, я звоню Кэнди Далфер" (поп-исполнитель Принц)

Дата: 22 марта в 20:00.

Место: Крокус Сити Холл.

Фото? ТАСС/Zuma/Michal Fludra

Ради чего идти: вы точно знаете Кэнди Далфер – даже если вам кажется, что вы слышите ее имя впервые. Помните Lily was here? Пожалуй, это первое, что приходит в голову, когда речь заходит об игре на саксофоне. Эту во всех отношениях прекрасную композицию Кэнди Далфер исполнила с Дэйвом Стюартом из Eurythmics в 1989 году. Эта мелодия навсегда внесла ее в негласный зал славы саксофонистов.



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Видео: YouTUBE/snappyscan

Дочь прославленного голландского тенор-саксофониста Ханса Далфера, она трансформировала би-боп и кул-джаз в нечто совершенно элегантное и горячее. Саксофон Далфер звучит в композициях Мадонны, Стинга, Pink Floyd, Ареты Франклин. Среди ее партнеров по сцене – Бейонсе, Black Eyed Peas, Вэн Моррисон, Дэйв Стюарт, Sheila E., Лайонел Ричи, Чака Хан.

Что еще: на концерте в Крокус Сити Холле Далфер сыграет свои проверенные временем хиты и новые композиции, а также представит новый альбом Together/

Подробности о концерте – по ссылке.