Бразильские музыканты Max & Iggor Cavalera вернутся с легендарным альбомом Roots

Концерт Max & Iggor Cavalera return to Roots

Именитый бразильский дуэт возвращается к "корням"

Дата: 11 декабря, 20:00

Место: Орджоникидзе, 11, клуб YotaSpace

Фото: yotaspace.ru

Ради чего идти: услышать в живом исполнении знаковый альбом-бестселлер Roots, выпущенный в 1996 году группой Sepultura, в которой на тот момент играли братья Кавалера.

Что еще: Макс и Игорь Кавалера начали свою музыкальную карьеру в 1984 году. На тот момент коллектив назывался Sepultura, что в переводе с португальского означает "могила". Потом братья разругались и создали два отдельных проекта Sepultura и Soulfly.

За время своего существования музыканты играли в различных "тяжелых" жанрах, таких как дэт-метал, трэш-метал, грув-метал и хардкор. Кульминацией творчества братьев Кавалера стал альбом Roots. Эта пластинка считается одной из лучших не только в творчестве Sepultura, но и в истории метал-рока вообще. В нем классический метал сочетается с экзотическими инструментами и напевами бразильских племен, которые Макс и Игорь Кавалера собирали в долинах Амазонки.

Рассорившись на десять лет, братья воссоединились, создав коллектив Cavalera Concpiracy, сохранив при этом звук, энергию и музыкальный стиль Sepultura. На концерте в Москве Кавалера отметят 20-летие легендарной пластинки, а также исполнят новые композиции.

Подробнее о коллективе читайте на сайте клуба YotaSpace.

Цена: 2200 рублей