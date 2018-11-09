Москва онлайн покажет концерт инди-группы "Самое большое простое число"

"У нас есть все, чтобы жить вечно", – поет солист группы "Самое большое простое число" (СБПЧ) Кирилл Иванов. Убедиться в правдивости этих слов можно 11 ноября в Еврейском музее и центре толерантности, который в этом году отмечает шестой день рождения.

По случаю праздника музыканты сыграют как песни из последнего альбома "Мы не спали, мы снились", так и более ранние хиты, которые уже давным-давно разошлись на цитаты.

"Самое большое простое число" (СБПЧ) – российская инди-группа, созданная в 2006 году. За это время коллектив получил множество наград, в том числе – "Музыкант года" (премия "GQ. Человек года"), "Лучший русскоязычный альбом года" (журнал "Афиша") и другие.

Смотрите трансляцию 11 ноября в 21:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.