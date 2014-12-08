Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

08 декабря 2014, 13:02

Сетевое издание M24.ru объявляет неделю подарков

концерты подарки катки билеты музыка свежий воздух время с детьми

Фото: M24.ru/ Ярослав Кириллов

Наступил декабрь, а значит, не за горами Новый год - пора сюрпризов и исполнения желаний. Сетевое издание M24.ru объявляет праздничную неделю подарков: каждый день, начиная с понедельника, 8 декабря, мы будем раздавать читателям билеты на концерты, спектакли, катки и другие приятные вещи.

Вся информация будет около полудня появляться на наших страничках на Facebook и во "ВКонтакте".

Первым подарком станут билеты на концерт "Сплина". 20 декабря группа выступит в "Олимпийском", где представит свой новый альбом "Резонанс". Подробнее о том, как стать счастливым обладателем пары бесплатных билетов на этот концерт, уже можно узнать на наших страничках в соцсетях - здесь и здесь. Итоги подведем 12 декабря.

Ссылки по теме

Во вторник мы начнем разыгрывать диски Найка Борзова с автографом музыканта, в среду - билеты на детский спектакль Юрия Грымова "Затерянный мир". Это своеобразная интерпретация книги Артура Конан Дойля, которая идет на сцене Культурного центра "Москвич".

В четверг в качестве подарка от M24.ru ловите сертификаты на посещение катков "Снежная королева", "Елки 1914", "Новая Лига: У Белого дома" или "Олимпийская деревня-80".

Завершат нашу неделю подарков билеты на концерт группы "Пилот", которая выступит 27 декабря в клубе Б2.

Следите за новостями M24.ru и получайте подарки!

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать