Сетевое издание M24.ru объявляет неделю подарков

Фото: M24.ru/ Ярослав Кириллов

Наступил декабрь, а значит, не за горами Новый год - пора сюрпризов и исполнения желаний. Сетевое издание M24.ru объявляет праздничную неделю подарков: каждый день, начиная с понедельника, 8 декабря, мы будем раздавать читателям билеты на концерты, спектакли, катки и другие приятные вещи.

Вся информация будет около полудня появляться на наших страничках на Facebook и во "ВКонтакте".

Первым подарком станут билеты на концерт "Сплина". 20 декабря группа выступит в "Олимпийском", где представит свой новый альбом "Резонанс". Подробнее о том, как стать счастливым обладателем пары бесплатных билетов на этот концерт, уже можно узнать на наших страничках в соцсетях - здесь и здесь. Итоги подведем 12 декабря.

Во вторник мы начнем разыгрывать диски Найка Борзова с автографом музыканта, в среду - билеты на детский спектакль Юрия Грымова "Затерянный мир". Это своеобразная интерпретация книги Артура Конан Дойля, которая идет на сцене Культурного центра "Москвич".

В четверг в качестве подарка от M24.ru ловите сертификаты на посещение катков "Снежная королева", "Елки 1914", "Новая Лига: У Белого дома" или "Олимпийская деревня-80".

Завершат нашу неделю подарков билеты на концерт группы "Пилот", которая выступит 27 декабря в клубе Б2.

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