Перед концертом: певица Анна Хвостенко – о любви к песне "Учкудук" и оптимизме

"Хвост Тен & Ко" – новый проект певиц Анны Хвостенко и Алисы Тен. Вместе с гитаристами Иваном Жуком и Дмитрием Шумиловым и ударником Данилой Ленцем они выступят 8 апреля в кафе "Март". Каждый из низ по отдельности – заметная фигура на клубной сцене. Собираясь вместе, они заставляют публику задержать дыхание о неожиданности. Что-то от рок-концерта, что-то от поэтического вечера, и каждый раз – что-то неожиданное. Накануне концерта Анна Хвостенко ответила на вопросы анкеты m24.ru.

Анна Хвостенко и Алиса Тен. Фото предоставлено организаторами концерта

Вещь, расстаться с которой выше ваших сил

– С любой вещью я расстанусь, даже если на это нет сил. Хотя бы в целях борьбы с жадностью!

Наиболее схожий с вами персонаж на сцене, в литературе и на экране

– Я долго думала над этим вопросом. Мама говорит, что я типичный Незнайка, – шутит, наверное. Сестра утверждает, что я Алиса в стране Чудес (льстит, скорее всего). Сама я ощущаю себя "умной Эльзой" из сказки братьев Гримм. А хотелось бы быть как подруга Питера Пэна Венди. Интересно, есть ли что-то общее между персонажами?

Эти качества в людях для меня дорогого стоят

– Не знаю про качества, коварно это. Благие и добропорядочные, бывает, ведут ко дну, а всякая дрянь вдруг может и возвысить. Как-то так.

Самое большое заблуждение, касающееся Анны Хвостенко

– Оно заключается в том, что у меня хороший характер и я радостный человек!

За эти альбомы в юности вы отдали бы все, но и сейчас они дорогого стоят

– В детстве и юности я слушала много разного, но особенно вспоминаются Beatles, Queen, Высоцкий, Сальваторе Адамо, Мария Каллас, Леонард Коэн, Том Waits и охрененное трио Lambert, Hendricks and Ross. Еще обожала какую-то пластинку Телониуса Монка, "Патетическую" и "Лунную" сонаты Бетховена, Аллу, простите, Пугачеву, Жанну нашу Агузарову. А песни "Учкудук" и "Малиновка" по-прежнему мне дороги.

Самая опасная ситуация, из которой вы с честью вышли

– Из опасных ситуаций я выходила, полностью теряя честь и достоинство.

Эта персона не имеет никакого отношения к музыке, но это абсолютно музыкальный человек

– Это наш друг и покровитель – Карен Алексеевич Хачиян, хотя непонятно, что значит не иметь отношения к музыке, если ты абсолютно музыкальный человек, йоу!

Качества, полученные за время работы на сцене, которые вы сможете использовать, если решите ее оставить

– Не собираюсь оставлять сцену, а приобретенные на ней качества, такие как задор, убедительность и оптимизм, постараюсь сохранить до смерти, а после смерти забрать с собой на тот свет и там использовать.

Фильм и книга, произведшие на вас впечатление за последнее время

– Сериал Shameless (американская версия) и роман Майкла Каннингема "Дом на краю света".

Что сделано, то сделано, но в это вы больше никогда не ввяжетесь

– Частенько сокрушаюсь о содеянном, но могу еще не раз в подобное ввязаться. Эх, ничему меня жизнь не учит!

Вы долго хотели это осуществить, и вот это время пришло

– Боюсь, это время никогда не наступит. Зато вот: давно хотела играть с Ваней Жуком, – и пожалуйста, это время пришло!