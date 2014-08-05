Московские музыканты дали концерт для больных детей в Брюсселе

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Музыканты молодежного камерного оркестра Московского государственного музыкально-педагогического института имени М.М.Ипполитова-Иванова выступили в брюссельской университетской клинике Сен-Люк с благотворительным концертом, сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что оркестр, в состав которого входят студенты и преподаватели института, приглашен в Бельгию организаторами музыкальных фестивалей церкви Меним в Брюсселе и церкви Боромеус в Антверпене.

Музыканты, узнав, что в отделении детской трансплантации в клинике Сен-Люк лечатся дети из России и Украины, решили дать концерт в этом медицинском учреждении.

В программу своего выступления музыканты включили произведения мировой классической музыки, в том числе произведения Баха, Римского-Корсакова, Чайковского.