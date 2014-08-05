Концерт британской музыки Rule, Britannia! пройдет в Москве

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В рамках Дней Британии в Москве в кафедральном Соборе святых Петра и Павла 10 августа состоится концерт Rule, Britannia!

В программе прозвучат произведения Перселла, Стэнли, Элгара и Балфа. Каждому слушателю вручат подарок.

Британцы всегда оставались верны своим музыкальным традициям. Одна из них - исполнение Rule, Britannia! ("Правь, Британия!") на музыку Томаса Арна. В основе композиции лежит поэма Джеймса Томсона. Песня появилась в 1740 году.

"И по сегодняшний день каждый год в Альберт-холле заканчивают лучший в мире фестиваль классической музыки – этой песней", - добавили организаторы концерта.

Начало в 19.00.