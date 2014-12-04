Саундпродюсер Земфиры Андрей Самсонов и Laska Omnia презентуют новый альбом

Андрей Самсонов и Laska Omnia

11 декабря в клубе "16 тонн" выступит композитор и саундпродюсер Андрей Самсонов и группа Laska Omnia. Также вместе с ними выступит певица Manizha. Музыканты презентуют третий по счету альбом Celestial ("Небесный"). Самсонов редко дает концерты, так что всем любителям ненавязчивого хауса и электроники стоит быть.

Андрей Самсонов известен почти каждому слушателю – именно он работал над альбомами Земфиры "14 недель тишины" и "Жить в твоей голове", над пластинками "Аквариума" "Пси" и "Сестра хаос", "Лифтом" и "ОМ" Ассаи и так далее.

Начало - в 21.00, стоимость билетов - от 600 рублей.

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Андрей Самсонов вырос в Москве и учился в школе имени Гнесиных. К 16 годам он был лауреатом международных конкурсов и переехал в Лондон, где продолжил обучение в Royal College of Music, став именным степендиантом королевы Елизаветы. вырос в Москве и учился в школе имени Гнесиных. К 16 годам он был лауреатом международных конкурсов и переехал в Лондон, где продолжил обучение в Royal College of Music, став именным степендиантом королевы Елизаветы. Дебютный альбом Самсонова "Void In" был выпущен культовый лейблом Mute Records (Depeche Mode, Moby, Nick Cave, Goldfrapp, Apparat). В разные годы Андрей сотрудничал и выступал на одной сцене с Ником Кейвом, Uncle, The Orb, Future Sound of London, Barry Adamson, Blixa Bargeld, Evelyn Glennie и другими. Андрей является обладателем премии "Кинотавр" в номинации "За лучшую музыку в кино" и премии "Золотой Граммофон".





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