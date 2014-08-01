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Культура

01 августа 2014, 15:10

Группа "Ленинград" выступит в Москве

концерты Ленинград Красный октябрь Сергей Шнуров

"Афиша": На крыше ArtPlay пройдет концерт группы "Ленинград"

Концерт группы "Ленинград" пройдет в Москве 1 августа. Посетителей ждет камерная атмосфера, гитара и вокал Шнура, а также выступление его творческой спутницы Алисы Вокс-Бурмистровой.

Музыкальная группировка под названием "Ленинград" не делает тайны из своих финансовых схем и не скрывает, что львиную долю дохода Сергею Шнурову сотоварищи приносят корпоративы. Их очередной московский концерт - это своего рода "корпоратив для всех", сообщает телеканал "Москва 24".

Кстати, не так давно отгремел фестиваль "Нашествие", на котором "Ленинград" исполнили песни в оригинальной версии, с ненормативной лексикой. Новомодные запреты на мат Шнур высмеял в своей новой песне "Фиаско".
Новые альбомы у группы не выходили вот уже два года, но отдельные песни появляются чуть ли не раз в неделю.

Кстати, многие песни вместе со Шнуром исполняет Алиса Вокс-Бурмистрова. Некоторые композиции "Ленинграда" Алиса и вовсе поет одна, а Сергей Шнуров лишь подыгрывает ей на гитаре.

Начало в 19.00. Количество билетов ограничено. Стоимость – от 4000 рублей.

Важное уточнение: ранее сообщалось, что концерт группы "Ленинград" пройдет на крыше ArtPlay, однако выступление музыкантов перенесено на другую площадку. Шнур и его команда выйдут на сцене "Красного Октября" на Болотной набережной, 9.

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