Открылось голосование второй ежегодной премии "Лучшие игры 2012"

Фото: games.mail.ru

17 декабря игровой портал "Игры@Mail.Ru" анонсировал вторую ежегодную премию "Лучшие игры 2012". Она будет присуждаться по результатам голосования самих геймеров среди компьютерных, консольных, мобильных и социальных игр.

Голосование, которое позволит выявить подлинных лидеров игровой индустрии, будет проходить с 17 декабря 2012 года по 28 января 2013 года. Среди самых активных участников голосования будет проведен розыгрыш настоящих "геймерских" призов от Игры@Mail.Ru, Q-Cyber, Ritmix, LG, AMD, Canyon, Top Device, "Ай-Ти Меню" и Gorilla.

В 2011 году было собрано более 4 миллионов голосов со всей страны. В этом году планируется привлечь еще больше беспристрастных и объективных судей в лице игроманов, которые определят лучшие игровые проекты в девяти номинациях.

Портал Mail.Ru Games создал такие онлайн-игры собственной разработки, как "Легенда: Наследие драконов", "Аллоды Онлайн", "Любимая ферма", а также зарубежные блокбастеры Perfect World, "Властелин Колец Онлайн", Warface и другие.