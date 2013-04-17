Жители СНГ потратили на видеоигры почти 41 млрд рублей

Популярность видеоигр продолжает расти

Жители стран СНГ (за исключением Украины) в 2012 году потратили на видеоигры почти 41 миллиард рублей. Эксперты прогнозируют и дальнейший рост продаж, рассказал генеральный директор компании "Бука" Александр Михайлов.

"Источников дохода от игр гораздо больше. Я думаю, что заработано более 40 миллиардов. И продажи будут расти", - отметил Михайлов.

По его словам, популярность игровых приложений обуславливается развитием рынка планшетных компьютеров и смартфонов. Поэтому наибольший рост отмечается на рынке мобильных игр.

"Наибольший рост происходит на рынке так называемых мультиплеерных онлайн игр и мобильных игр. Просто потому, что происходит рост продаж самих приборов – айпадов, андроидов и так далее", – пояснил эксперт.

Стоит отметить, что согласно исследованию, доход от кинопроката составил гораздо меньше – 29 миллиардов рублей.