Жители домов у боковых проездов на Дмитровке получат компенсации

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Жители домов, расположенных у боковых проездов на реконструируемом участке Дмитровского шоссе в Московской области, получат компенсации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Оформление документов из-за смежных территорий затянулось, но мы сейчас готовы жителям, у которых собственность находится на территории строительства боковых проездов, предоставить компенсационные квартиры. Мы приняли решение, жители согласились. Вчера на штабе у мэра Москвы еще раз подтвердили, что все проведут в ускоренном режиме, потому что держать из-за нескольких домов такой объект мы не можем", - приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Он отметил, что новые квартиры в СВАО получат 4-5 семей, остальные жители согласились получить компенсационные выплаты. В свою очередь, префект СВАО Валерий Виноградов отметил, что всего компенсации получат до 10 семей.

Напомним, что автомобильное движение по основному ходу Дмитровского шоссе в районе деревни Виноградово запустят в 2014 году.