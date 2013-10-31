В ЦАО отключили от коммуникаций 135 отселенных зданий

Фото: ИТАР-ТАСС

В Центральном административном округе столицы обнаружили около 200 отселенных строений. Более половины из них отключили от коммуникаций.

Заброшенные здания нашли в ходе рейдов, организованных префектурой. 63 строения отселены частично - в некоторых квартирах продолжают проживать жильцы. В таких домах коммуникации отключают по мере выезда жителей, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

По словам префекта ЦАО Виктора Фуера, все отселенные строения будут взяты под охрану. После этого специалисты определят пути восстановления таких домов и возможность их дальнейшего использования.

За состоянием отселенных строений следят выездные группы контроля. В настоящий момент они действуют во всех 10 районах ЦАО. Кроме мониторинга состояния здания, проверяющие следят за тем, чтобы в заброшенные дома никто не заселился.

Оконные проемы, чердаки и подвалы в таких зданиях закрыты и опечатаны.

Напомним, 11 октября Сергей Собянин обратил внимание подчиненных на то, что некоторые отселенные дома являются таковыми только на бумаге. Мэр Москвы потребовал расследовать случаи проживания граждан в заброшенных домах и принять соответствующие меры, чтобы такая ситуация больше не повторялась.