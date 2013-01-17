Более 400 жителей Ивантеевки остались без отопления из-за аварии

Фото: ИТАР-ТАСС

Утром 17 января в городском округе Ивантеевка произошла авария на отопительных коммуникациях – прорвало трубу диаметром 133 миллиметров. В результате снизилось давление в системе отопления в 4 пятиэтажных домах, в которых проживает более 400 человек.

Как сообщает пресс-служба подмосковного ГУ МЧС, социально-значимые объекты в эту зону не попали. На месте работли бригады ЖКХ МУП "Пушкинская теплосеть" и оперативная группа Пушкинского гарнизона пожарной охраны. К ликвидации аварии привлекли 15 человек и 5 единиц техники.

Работы были завершены в течение нескольких часов. Около 11.00 теплоснабжение было восстановлено.

Ссылки по теме ГУ МЧС по Московской области