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17 января 2013, 11:03

МО

Более 400 жителей Ивантеевки остались без отопления из-за аварии

Фото: ИТАР-ТАСС

Утром 17 января в городском округе Ивантеевка произошла авария на отопительных коммуникациях – прорвало трубу диаметром 133 миллиметров. В результате снизилось давление в системе отопления в 4 пятиэтажных домах, в которых проживает более 400 человек.

Как сообщает пресс-служба подмосковного ГУ МЧС, социально-значимые объекты в эту зону не попали. На месте работли бригады ЖКХ МУП "Пушкинская теплосеть" и оперативная группа Пушкинского гарнизона пожарной охраны. К ликвидации аварии привлекли 15 человек и 5 единиц техники.

Работы были завершены в течение нескольких часов. Около 11.00 теплоснабжение было восстановлено.

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