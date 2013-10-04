Платежка с сюрпризом: как избежать неожиданностей при оплате ЖКУ

Электростальцам в квитанции ЖКУ включили графу "пожертвования на храм"

Жителям подмосковной Электростали в квитанции на оплату ЖКУ была включена графа "пожертвования на строительство храма". Размер пожертвования составил 50 рублей в месяц.

Местные власти сообщили, что подобная практика действует уже много лет, жильцы сами определяют жертвовать ли им на храм. Чиновники утверждают, что графу "пожертвования" можно просто вычеркнуть.

О том, как отказаться от ненужных коммунальных услуг и сэкономить на ЖКУ – в материале M24.ru.

Случаи, когда в квитанции попадают такие необычные платежи – крайне редки, гораздо чаще жильцам приходится оплачивать услуги, которыми они не пользуются.

"Мосгорсправка": Как отказаться от ненужных коммунальных услуг

Например, чтобы отказаться от телевизионной антенны необходимо написать заявление в жилищную организацию, после чего вам сделают перерасчет квартплаты. Если установлена личная спутниковая антенна, ее надо опломбировать, а чтобы отключить телефон, следует обратиться в телефонный узел с договором МГТС.

Для отказа от радиоточки нужно обратиться в офис ФГУП МГРС, получить квитанцию на оплату выключения радиоточки и бланк заявления. Оплатив заявление, можно вызвать мастера для отключения услуги.

Однако за мусоропровод и лифт платить придется все равно, даже если вы ими не пользуетесь.

Встречается и обратная ситуация: если жители дома хотят получить какую-либо дополнительную услугу, требующую ежемесячной оплаты, то ее можно внести в платежную квитанцию.

Например, жители дома решают нанять охрану подъездов. Для этого нужно провести собрание ТСЖ, где не менее 51 процента должны проголосовать за новую инициативу, а затем с составленным по итогам заседания протоколом обращаться в свою управляющую компанию.

Платежные квитанции всегда нужно внимательно изучать, потому что в почтовый ящик может попасть фальшивое извещение. В случае его оплаты деньги уйдут мошенникам.

Как отличить настоящую квитанцию на оплату услуг ЖКХ

В фальшивом извещении указывают неверный код плательщика, сумма для оплаты превышает 1 тысячу рублей. Кроме того, требуется оплатить услуги минимум за два месяца, а информация о квартире и данные по начислениям и льготам отсутствуют.

В настоящем едином платежном документе (ЕПД) всегда указаны фамилия, имя, отчество и адрес, а также код плательщика, тарифы на все виды услуг, количество потребленного ресурса, начисления по виду услуги, льготы и перерасчеты, общая и жилая площади квартиры, количество зарегистрированных граждан и льготников, дата создания и сумма последней оплаты ЕПД.

А если вас не было дома более 5 дней подряд, можно обратиться за перерасчетом стоимости коммунальных услуг. Перерасчету подлежат услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (канализация) и газоснабжения. При этом сумму оплаты изменят, если в квартире нет индивидуальных приборов учета.

Заявление на перерасчет необходимо подать не позднее 30 дней после возвращения. Чтобы получить скидку, в районную инженерную службу (ГУ ИС) надо будет принести: копию командировочного удостоверения или справку о командировке, заверенную по месту работы; справку о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении; проездные билеты в оба конца; туристические путевки; визы въезда и выезда из страны; справку из управления дачного совета.

Стоит отметить, что пересчитывать не будут плату за содержание жилого помещения, а также за ремонт дома.