14 декабря 2015, 10:12

Культура

LIVE: творческая встреча с дирижером Юрием Башметом за чашкой кофе

В понедельник, 14 декабря, в "Доме на Знаменке" пройдет встреча с Народным артистом России Юрием Башметом. Встреча со знаменитым дирижером проводится в рамках проекта "Кофе-Арт: чашка кофе с...". Задавать вопросы маэстро будет директор Школы имени Гнесиных, Заслуженный деятель искусств РФ Михаил Хохлов.

Обладатель премии Grammy–2008 с камерным ансамблем "Солисты Москвы" Юрий Башмет известен на весь мир. Он руководит Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" и выступает на мировых площадках: La Scala, Carnegie Hall, Берлинской филармонии и других.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 14 декабря в 18:00
  • Что: встреча с великим музыкантом
  • Кто: Юрий Башмет
  • Кому смотреть: завсегдатаям Консерватории

