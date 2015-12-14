LIVE: творческая встреча с дирижером Юрием Башметом за чашкой кофе

В понедельник, 14 декабря, в "Доме на Знаменке" пройдет встреча с Народным артистом России Юрием Башметом. Встреча со знаменитым дирижером проводится в рамках проекта "Кофе-Арт: чашка кофе с...". Задавать вопросы маэстро будет директор Школы имени Гнесиных, Заслуженный деятель искусств РФ Михаил Хохлов.

Обладатель премии Grammy–2008 с камерным ансамблем "Солисты Москвы" Юрий Башмет известен на весь мир. Он руководит Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" и выступает на мировых площадках: La Scala, Carnegie Hall, Берлинской филармонии и других.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.