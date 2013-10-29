В столице назвали лучшие книги года по версии интернет-пользователей

Фото: пресс-служба

29 октября в Москве в третий раз вручили Книжную премию Рунета.

Так, книга Виталия Гиберта "Моделирование будущего" признана лучшей в номинации "Выбор пользователей Рунета" в категории "Non-fiction".

В категории "Художественная литература" победу одержала "Случайная вакансия" Джоан Роулинг, а в категории "Детская литература" победила книга Анны Никольской "Про Бабаку Косточкину". Лучшей бизнес-книгой стала "Харизма лидера" Радислава Гандапаса.

От выбора онлайн-пользователей существенно отличается выбор экспертного жюри, в состав которого вошли деятели культуры и журналисты.

Лучшей бизнес-книгой эксперты признали работу Петра Авена и Альфреда Коха "Революция Гайдара. История реформ 90-х из первых рук", а лучшим произведением в стиле "Non-fiction" стала книга Сталика Ханкишиева "Мангал".

Приз за лучшую детскую книгу достался Григорию Остеру за его перевод Конвенции о правах ребенка на детский язык - "Права детенышей. Перевод Конвенции о правах ребенка на детский язык". В категории "Художественная литература" победила книга протоиерея Андрея Ткачева "Страна чудес и другие рассказы".

Также в этом году впервые была вручена премия лучшему книжному блогеру. Шорт-лист в этой категории был сформирован интернет-пользователями, после чего за номинантов голосовали пользователи социальных сетей на сайте Премии. Награду получил книжный проект – Bookriot ("Недружелюбный кролик").