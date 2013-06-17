Книга о счастье объединит 10 тысяч человек

Фото: ИТАР-ТАСС

В интернете стартовал проект под названием "10 000 авторов о счастье". В рамках проекта всем желающим предлагается ответить одним предложением на вопрос "Что такое счастье?". Подробности рассказал в эфире "Москва FM" основатель проекта Николай Панасенко.

"Каждого соавтора мы просим представить свое мнение как можно более оригинально. При этом предложение должно состоять из 150 символов – это два SMS-сообщения ", – сообщил Панасенко.

Организаторы международного проекта – двое студентов. Они планируют отобрать 10 тысяч самых оригинальных ответов, и затем издать и распространить по всему миру так называемую книгу счастья.