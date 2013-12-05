Библиотека-медиацентр "Проспект" привезет книги в больницы и хосписы

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5 декабря библиотека-медиацентр "Проспект" начинает компанию по доставке книг в городские больницы, хосписы и дома престарелых. Первыми клиентами нового сервиса станут пациенты московского Хосписа № 3.

Библиотека предоставляет новым читателям выездной абонемент: все желающие смогут получать книги, пройдя стандартную процедуру регистрации. Книги будут выдавать читателям на обычных условиях: они получат доступ к классической и современной литературе на срок до 30 дней. Часть изданий из так называемого буккросингового резерва будет передана больницам и хосписам на постоянное пользование.

Также сотрудники библиотеки планируют проводить встречи, на которых книги будут читать вслух. Эта инициатива особенно ценна для пожилых пациентов. Во время первого визита библиотекари прочтут сатирические рассказы начала и середины XX века.

В дальнейшем сотрудники медиацентра планируют организовать выездные библиотеки во всех социальных учреждениях Юго-Западного округа, а также Новой Москвы и других городских районов.