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Культура

10 декабря 2012, 16:08

Столичных киноманов ждет ночь французского кино

клубы Франция кино

Фото: ИТАР-ТАСС

В столичном клубе "Дума" 13 декабря пройдет ночь французского кино. Зрителям покажут три ленты популярных режиссеров.

Первой представят картину "Девушка на мосту". В свое время эта мелодрама завоевала множество наград, среди которых кинопремия "Золотой глобус" за лучший иностранный фильм, "Сезар" за лучший фильм 1999 год, а также премии за лучшего режиссера, актрису, оператора, сценарий, звук и монтаж.

Это трогательная история о двух одиноких сердцах. Однажды девушка по имени Адель решает свести счеты с жизнью и взбирается на мост, чтобы спрыгнуть в воду. По счастливой случайности мимо проходит циркач – метателей ножей Габору. Он не только спасает Адель от необдуманного шага, но и придает ее жизни новый смысл, приглашая путешествовать вместе со своей трупой.

Следующий фильм – "День восьмой" – виртуозная работа режиссера Жана Ван Дормеля. Главный герой картины – бизнес-консультант Гарри. Его жизнь скучна и бесперспективна. Бывшая жена и дочь не хотят поддерживать с Гарри никаких отношений. Работа превращается в рутину. И вот однажды мужчина подбирает на обочине дороги Жоржа – парня, который сбежал из приюта для слабоумных. Эта встреча кардинально меняет жизни обоих героев ленты.

В завершении ночного сеанса зрителям покажут картину молодого режиссера Кристофа Оноре, в которой сыграли Ги Маршан и Ромен Дюри. Фильм больше напоминает пьесу. Сюжетная линия проста и витиевата одновременно. В ленте рассказывается о событиях, которые происходят с героями в течение одного дня.

Добавим, что вход на киноночь свободный. Начало мероприятия в 22.45.

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