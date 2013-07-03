В здании клуба "Б2" откроют отель

Фото: ИТАР-ТАСС

У здания клуба "Б2" на Большой Садовой сменился владелец - корпорацию "Монтажспецстрой, владеющую зданием бывшего министерства, приобрела компания Rossmils.

Rossmils известна по нескольким девелоперским проектам в Москве, ее связывают с частными инвесторами из Азербайджана, а именно Azinqrup, пишут "Ведомости".

По некоторым данным, в конце июня у "Монтажспецстроя" сменился совет директоров. Как рассказал член нового совета директоров корпорации Алексей Могила, в здании "Б2" Rossmils хочет устроить пятизвездочный отель, а частично использовать для собственных нужд. Между тем у клуба действующий долгосрочный договор аренды, вопрос с ним окончательно не решен, отметил Могила.

Rossmils также планирует строительство апарт-комплексов на улице Красина и Лодочной улице.

"Б2" - один из крупнейших клубов Москвы, рассчитанный на две тысячи человек. В общей сложности он занимает пять этажей, на которых располагаются концертная площадка, диско-бар, джаз-клуб, спортбар, кинокафе и прочее.

