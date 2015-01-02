В столичных клубах в новогодние праздники пройдут антинаркотические рейды

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В новогодние праздники пройдут антинаркотические рейды, сообщил "Интерфаксу" источник в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.

"Оперативно-розыскные мероприятия продолжатся и в новогодние каникулы", - сказал собеседник агентства. В том числе, в рамках мероприятий планируется провести антинаркотические рейды по московским клубам, добавил он.

Отметим, в сентябре 2013 года сотрудники ФСКН прервали концерт израильской электронной группы Infected Mushroom в столичном "ГлавClub".

На сцене клуба появились сотрудники ФСКН и увели артистов за кулисы. Через несколько минут было объявлено, что ФСКН проводит мероприятие и шоу завершено.

Тогда в наркоконтроле заявили, что восемь посетителей клуба находились в состоянии сильного наркотического опьянения, на полу клуба сотрудники ФСКН обнаружили семь пакетов с наркотическими веществами.