В этом году от клещей пострадали на 100 россиян больше, чем в прошлом

Фото: ИТАР-ТАСС

От укусов клещей в России в этом году пострадали более 700 человек, в том числе 300 детей. Об этом заявил главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 602 пострадавших от клещей, Среди них - 282 ребенка.

По словам Онищенко, на сегодняшний день в девяти случаях у пострадавших клинически подтвердился диагноз "клещевой энцефалит".

Как передает ИТАР-ТАСС, с начала года пострадавшие выявлены в 39 регионах страны. Две трети случаев отмечены в Южном и Северо-Кавказском округах, сказал Онищенко.

Ранее сообщалось, что в прошлом году жителей Москвы и области вакцинировали от клещевого энцефалита. В местах массового отдыха граждан проводились противоклещевые обработки.

Что касается касается Московской области, то в 2012 году больше всего пострадавших было выявлено в Серпуховском, Коломенском, Раменском и Клинском районах.