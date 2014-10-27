Следующие до кладбищ автобусы перейдут на зимний режим работы

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Маршруты автобусов №№ 510, Д, 600, 706, 741, 760, 802, 819, 865 с 1 ноября перейдут на зимний режим работы, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Автобусы № 510 "Метро "Домодедовская" - Домодедовское кладбище" - будет ходить по всем дням недели с 8:30 до 16:00; № Д "Территория Домодедовского кладбища" - ежедневно с 9:03 до 16:00; № 600 "Метро "Теплый Стан" - Хованское кладбище" - также ежедневно с 8:30 до 16:00.

Меняется расписание автобусного маршрута № 706 "Метро "Выхино" - 2-й Московский крематорий", он будет перевозить пассажиров ежедневно с 8:30 до 16:00. Вечером на маршруте организуются фиксированные рейсы с отправлением автобуса от 2-го Московского крематория в 17:00, 17:35 и 18:05; после 15:40 автобусы будут следовать от метро "Выхино" до 4-го микрорайона Новокосина.

Кроме того, автобус № 741 "Метро "Тушинская" - Митинское кладбище" будет работать ежедневно с 8.30 до 16.00. В вечернее время будут отправляться фиксированные рейсы от Митинского кладбища в 16.30 и 17.30.

Маршрут № 760 "Метро "Щелковская" - 2-й Московский крематорий" - будет ходить ежедневно с 8.30 до 16.00, после 15.40 автобусы будут следовать до Салтыковской улицы;

По такому же графику будет работать автобус № 802 "Метро "Юго-Западная" - Хованское кладбище". В 16.56 и 17.56 буду отправляться фиксированные рейсы от Хованского кладбища

Автобусы № 819 "Метро "Южная" - Щербинское кладбище" и № 865 "Метро "Планерная" - Перепечинское кладбище" будут работать ежедневно с 8.30 до 16.00.

Как сообщалось ранее, с 1 ноября в Москве в продажу поступят новые единые проездные билеты на 3 и 7 дней. Билеты стоимостью 400 и 800 рублей соответственно дадут возможность неограниченно пользоваться всеми видами московского городского транспорта в течение всего срока их действия.

Купить новые проездные билеты можно будет в кассах городского транспорта Москвы.