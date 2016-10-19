Фото: m24.ru/Александр Авилов

Навязывание ритуальных услуг может стать уголовным преступлением, передает Агентство "Москва".

По словам президента "Союза похоронных организаций и крематориев" Павла Кодыша, часто бывают случаи, когда человек только позвонил в скорую помощь, а у его дверей уже толпятся агенты похоронных организаций. По его мнению, нужно сделать все для того, чтобы впредь таких ситуаций не было.

Помимо этого, начальник отдела коммунального хозяйства Минстроя Ольга Дорошенко заявила, что в готовящемся законопроекте о похоронах предусмотрены штрафы за разглашение сведений о смерти представителям похоронных агентств.

Новый законопроект о похоронах начал разрабатываться в 2014 году после того, как Минстрой России стал куратором отрасли ритуальных услуг. Помимо всего прочего, новый закон предусматривает лицензирование отдельных видов ритуальных услуг, узаконивание частных кладбищ и многое другое.