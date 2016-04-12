На Куровском кладбище выявили серьезные нарушения

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При проверке Куровского кладбища в Подмосковье были выявлены нарушения требований по его содержанию, сообщает Агентство "Москва".

Плановая проверка кладбища проходила 6 апреля. Оказалось, что оно было огорожено лишь частично, на территории не было навигационных табличек, а во входной зоне – емкостей с песком для благоустройства мест захоронения. Кроме того, на всей территории не были поставлены урны для мусора и мусоросборники.

Администрацию кладбища могут оштрафовать на сумму от 200 до 300 тысяч рублей.