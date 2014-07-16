В КХЛ могут появиться клубы из Китая

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В Континентальной хоккейной лиге в ближайшем будущем могут появиться клубы из Китая. КХЛ будет сотрудничать с этим государством по вопросам развития хоккея в стране, сообщается на официальном сайте лиги.

Решать вопросы взаимодействия КХЛ с представителями Китая будет специальная рабочая группа. Одним из ключевых вопросов является развитие хоккейной инфраструктуры региона и создание в будущем Дальневосточного дивизиона КХЛ.

В настоящее время Дальний Восток представлен в лиге двумя клубами - хабаровским "Амуром" и "Адмиралом" из Владивостока.

Отметим, что в этом сезоне в КХЛ будут выступать три новичка - тольяттинская "Лада", финский "Йокерит" и ХК "Сочи".