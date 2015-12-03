Самый длинный в мире стеклянный мост возвели в Китае

Фото: ТАСС/Rao Guojun/Xinhua

В китайской провинции Хунань построили самый длинный в мире стеклянный мост, сообщает МИА "Россия сегодня".

Мост длиной 430 метров находится в Национальном парке Чжанцзяцзе. Его планируют открыть для посетителей к 1 мая 2016 года.

Стеклянное покрытие моста прошло более ста испытаний на безопасность, устойчивость к перепадам температуры и раскачке при ветре. Благодаря испытаниям, конструкторы убедились, что мост может выдержать вес 800 человек.

Напомним, ранее в Китае самым смелым предложили прогуляться над пропастью по прозрачному мосту – между прочим, тогда самому длинному в мире.

Конструкцию протяженностью в 300 метров натянули между двумя утесами. Теперь этот мост уже не самый длинный.