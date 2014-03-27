Какие меры помогут поддержать отечественный кинематограф

"Вечер с Ксенией Соколянской": Меры поддержки отечественного кино

Почему в кинотеатрах так мало отечественных фильмов? Об этом задумались в Госдуме и решили поддержать российское кино. Депутат Роберт Шлегель предложил ввести квоты - в прокате должно идти не меньше половины наших фильмов. Противники идеи уверены: искусство - не легкая промышленность, запретами и нормативами не регулируется.

Как получилось, что Россия сдала без боя свой кинорынок целлулоидному Голливуду? И можем ли мы противостоять победному шествию высокобюджетных блокбастеров?

Ответ на этот вопрос, к сожалению, отрицательный - пока не можем. Да и никто в мире не может, кроме разве что Китая с его миллиардной аудиторией. Впрочем, в Китае, помимо собственной киноиндустрии, есть и квота - разрешен показ всего 35 иностранных фильмов в год. Но даже там половину кассы делают американские боевики. А еще есть индийское кино. Специфическое, конечно, на любителя, но при этом Болливуд производит больше тысячи двухсот фильмов ежегодно.

России здесь особо похвастаться нечем. Несмотря на огромную финансовую поддержку, оказываемую национальному кинематографу - почти семь миллиардов рублей, до кинозалов доходит едва ли половина снимаемых фильмов. При этом окупают вложенные в производство деньги считанные единицы.

Так, в прошлом году рекорд по сборам поставил "Сталинград" Федора Бондарчука. На втором месте неожиданно даже для создателей оказался фильм "Легенда N17". А большинство лент, несмотря на массированные рекламные кампании и громкие имена лучших наших актеров, в прокате провалились.

Встает закономерный вопрос - а может быть, наше кинопроизводство душит не столько качество, сколько прокат? Ведь, положа руку на сердце, значительная часть американских фильмов в наших кинотеатрах - такой же, если не больший отстой. Низкобюджетные поделки так называемой группы Б.

Может быть, ситуацию, как предлагают депутаты Госдумы, спасут квоты? Так, как это сделано во Франции? Сейчас кинотеатры должны показывать не менее 46 процентов местных картин. Впрочем, это обстоятельство прокатчики научились обходить. Гораздо действеннее оказалась идея облагать зарубежные фильмы налогом. С каждого билета на голливудский фильм 11 процентов получает специальное национальное киноагентство. Все средства направляются на развитие собственного кинопроизводства. А это 250 миллионов евро ежегодно. Многие эксперты считают, что в наших условиях от квот будет больше вреда, чем пользы.

В 2013 году каждый пятый посетитель российских кинотеатров пришел специально смотреть отечественные фильмы. Даже безумная комедия "Елки" обогнала по сборам блокбастер "Тор-2: царство тьмы". А это значит, что наш кинематограф постепенно понимает, что именно нужно зрителю. Всего лишь навсего больше фильмов. Хороших и разных.

Николай Петров