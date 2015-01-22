Жизнь и приключения воздушной кукурузы: что нужно знать фанату попкорна

[html] [/html]22 января во всем мире отмечают День попкорна - ему исполнилось 385 лет. Сейчас большинство людей не может представить себе поход в кино или домашний киносеанс без этого продукта. Соленый, сладкий, шоколадный, "кока-кола", "клубника со сливками", "пина колада": извращаться с сортами и привкусами попкорна можно сколько угодно.

О производстве и современных тенденциях, пользе и вреде попкорна мы спросили столичного поставщика кукурузных зерен, директора компании "Пир Технология" Наталью Пономареву. Диетолог Марина Мейлицева рассказала нам, почему перекусывать - это впринципе неправильно и чем можно заменить поедание попкорна.

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История попкорна

В сети об истории попкорна ходят разные слухи. Говорят, способ приготовления попкорна открыли индейцы. То ли во время пожара, то ли попробовав разогреть старый початок на костре… это не важно. Они поняли, что при нагревании зерна вздуваются. С научной точки зрения это объясняется так: внутри зерна есть влага, которая при нагревании превращается в пар. В самый ответственный момент - когда оболочка не выдерживает внутреннего давления - мы наблюдаем таинство рождения.

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Пишут, что при раскопках в Перу нашли емкости для производства попкорна, а найденные кукурузные зерна были собраны более тысячи лет назад. В принципе, это вполне возможно – при правильных условиях хранения кукуруза может "жить" довольно долго.

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Процесс производства попкорна

Прогрев котла аппарата по приготовлению попкорна

Включение привода мешалки котла

Залив масла

Засыпание зерен кукурузы, соли (специальной)

Многократное увеличение объема зерен

Приподнимание крышки котла, вываливание хлопьев воздушной кукурузы на поддон

Прекращение процесса взрывания зерен, высыпание попкорна в аппарат

Посыпание вкусо-ароматическими добавками

Фасовка готового продукта

Вкратце этот процесс выглядит так:

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И даже так:

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Много споров также вызывают польза и вред попкорна. Кто-то говорит, что он очень калориен из-за масла, не говоря о вкусовых добавках. Однако в самом зерне кукурузы много полезных веществ. О том, какие вкусы попкорна популярны у горожан и сколько фур воздушной кукурузы заказывают кинотеатры, рассказала директор компании "ПИР Технология" Наталья Пономарева.

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Директор компании "ПИР Технология" Наталья Пономарева

Соль или сахар?

"Раньше на первом месте по потреблению был соленый попкорн, потом - сладкий, следом - сырный. Так было в 90-х, понятное дело – под пивко солененького хочется. Сейчас же больше любят сладкий или карамельный, причем даже мужчины. На втором месте - сырный"

Производство и реализация

"В Москве есть несколько производств попкорна для СВЧ. Особо крупных два: "Горячие крендели" и "Инстант". Они же делают и готовый упакованный попкорн. Для Москвы мы производим 100 тонн зерна в месяц минимум – это то, что продается в магазинах. Если брать еще и кинотеатры, добавьте 60 тонн зерна, три фуры. Только одну фуру у нас брала "Формула кино", а это 20 тонн.

Кинотеатры всегда делают свежий попкорн. Они покупают зерно, добавки и на месте уже делают попкорн. Там вы никогда не купите недельный и даже вчерашний попкорн.

Сейчас, кстати, продается очень много маленьких домашних аппаратов для приготовления попкорна. Люди сами покупают зерно к нему. Купить его можно либо непосредственно у компаний, либо в розничных магазинах. Туда мы поставляем 200- и 500-граммовые упаковки, а в промышленном масштабе - 22,68 килограммовые мешки, это американская норма - 50 фунтов"

Мейд ин Раша

"Что касается продажи ароматизаторов, пока это проблема. У меня на столе как раз стоят американские образцы, и мы думаем о том, чтобы наладить производство в России. Потому что зерно уже сейчас выращивается в Краснодарском крае. Конечно, на 50 процентов учредители – американцы, но главное, что производство в России уже налаживается.

Во-первых, сложность с добавками состоит в том, что там специфическая соль. Во-вторых, мы думаем, как ее так удобно упаковывать, чтобы человек мог купить маленькую баночку. Не каждый же день есть попкорн. Это должна быть небольшая банка и сделана как солонка, как добавка. Обычная соль, к сожалению, не прилипнет к попкорну"

Смотря в каком виде

"В натуральном виде попкорн, открытый горячим воздухом, то есть без добавок, без масла - очень полезен. Его даже рекомендуют для питания онкобольным. То, что вы пробуете в кинотеатрах, там конечно есть масло, зерно и добавка. А дома очень часто небольшие аппараты открывают горячим воздухом, да и на больших производствах они тоже стоят. Потом сверху сбрызгивается масло и добавка. Ну а дальше идет упаковка.

В СВЧ получается тоже прекрасный попкорн, просто сладкий и сырный более калорийные, а соленый самый безобидный. В любом случае, это же не чипсы, которые делают из того, что прессуется с маслом, и не семечки, которые портят зубки. Попкорн намного полезнее"

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов



О пользе и вреде попкорна, а также о том, чем заменить его поедание - рассказала диетолог Марина Мейлицева.

"Есть нужно тогда, когда человек проголодался. Попкорн же – это один из способов развлечься в кинотеатре. Это процесс, которого вообще не должно быть. Есть просто так или за компанию – это пустое и вредное занятие. Оно нагружает пищеварительную и иммунную системы. Если я ем, то я занимаюсь этим процессом. Я "здесь и сейчас". Если я смотрю кино, то я действительно смотрю кино. Не надо все время жевать, это вредно, дурно и нелогично. К тому же кукуруза, которая используется для приготовления попкорна, генномодифицированная. Если попкорн готовится дома, то там может быть капелька свежего масла. Когда он готовится в промышленных масштабах, в общепите, например, то это трижды или четырежды перегретое масло. При перегревании в масле образуются канцерогены – никакой пользы от него уже нет, а вот вред несомненный.

Вот и получается, что попкорн в плане питательных веществ продукт пустой, да к тому же и не безвредный. Если человек очень любит попкорн, то может иногда побаловать себя. Но его нужно готовить дома, скажем, сварить вегетарианский суп или суп-пюре и либо побросать туда немножко попкорна. Или приготовить салат и туда положить попкорн, как те же чипсы или гренки. Человеческий организм – это конструкция, которая должна функционировать в соответствии с замыслами конструктора, создателя, природы – неважно, как человек это называет. Но к еде должен быть технический подход – в этом продукте содержится то и то, поэтому его надо есть. Мы можем не знать, почему у нас заболела коленка – мы не умеем трактовать сигналы тела. Но есть два сигнала, которые трактуются однозначно: "хочу есть" и "хочу спать". Это значит, что когда ты хочешь есть – ешь, когда нет – не надо. То есть с точки зрения физиологии пищеварения попкорн, на мой взгляд, это обстоятельство, которое не имеет права на существование. Другие блюда из кукурузы – более правильно приготовленные – в плане пищевой ценности так же ценны, как и блюда из риса, пшеницы и так далее. Альтернатива попкорну в кинотеатрах есть. Возьмите с собой пару пол-литровых бутылок чистой негазированной воды. Сидите, пейте ее. Пользы на порядок больше"

Мейлицева Марина диетолог



Дмитрий Кокоулин