Фильмы "Звездная карта" и "Вычислитель" покажут в кинотеатрах Москвы

"Утро": Обзор премьер московских кинотеатров от 18 декабря

Три кинопремьеры представят в московских кинотеатрах 18 декабря, сообщает телеканал "Москва 24".

Изнанку голливудской жизни можно увидеть в фильме Дэвида Кроненберга "Звездная карта". Герои картины - успешные продюсеры; подростки, вкусившие славы; стареющие кинодивы. Каждый пытается устроить свою жизнь. Как ни странно, из маленьких человеческих трагедий авторам картины удалось сделать комедию.

Фильм Дмитрия Грачева "Вычислитель" повествует о далеком будущем, в котором группа заключенных покинула планету ХТ-59. Люди держат путь в сторону Счастливых островов планеты Изгнанников. Эта точка на карте - место, где им ничего не угрожает. Правда, добраться живыми до заветной цели, кажется, смогут не все.

Следующая премьера порадует и взрослых, и детей. Речь идет о мультфильме "Астерикс: Земля Богов". Неразлучная парочка Астерикс и Обеликс продолжает борьбу с Цезарем, который вздумал построить город рядом с деревней друзей.