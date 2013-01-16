В московском кинотеатре покажут британский спектакль "Тимон Афинский"

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Спектакль "Тимон Афинский" Королевского Национального театра Великобритании покажут в московском кинотеатре "Формула Кино Горизонт" 16 января, 7 и 21 февраля этого года.

Показ состоится в рамках проекта National Theatre Live, благодаря которому в кинотеатрах по всему миру идут видеоверсии спектаклей Королевского театра в Лондоне, сообщает РИА Новости.

Премьера "Тимона Афинского" состоялась в Лондоне в июне прошлого года. В Москве постановку покажут на английском языке с русскими субтитрами.

Спектакль поставлен по пьесе Шекспира, которую считают одним из самых сложных произведений драматурга. Открытость шекспировского текста для разных прочтений позволила режиссеру, артистическому директору Королевского театра Николасу Хитнеру, превратить пьесу в актуальную сатиру. В спектакле действие трагедии перенесено в современный Лондон, там можно увидеть мецената-транжиру, скрягу-аристократа и живущую за чужой счет богему.

Главную роль в постановке играет Саймон Расселл Бил, более всего известный россиянам образом мужа главной героини в экранизации пьесы Теренса Раттигана "Глубокое синее море" (2011). Британская критика считает его величайшим театральным актером своего поколения.