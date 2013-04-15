Москвичам покажут грузинскую, украинскую и немецкую анимацию

Фото: ИТАР-ТАСС

С 25 апреля по 1 мая в Москве пройдет фестиваль "Кино друзей. Анимация". В рамках проекта на экранах кинотеатров "Художественный", "Спутник", "Звезда", "Сатурн", Факел", "Нева" покажут работы аниматоров из Грузии, Эстонии, Латвии, Белоруссии, Украины и Германии.

Зрители увидят как старые и всеми любимые ленты, так и современное творчество мастеров из стран ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе "МосКино".

Белорусские анимационные сборники для взрослых и детей

Организаторы подготовили юбилейные показы национальной белорусской школы, которая отмечает свое 40-летие. Всего представят 5 программ, две из которых посвящены старым детским мультфильмам – "Квака-задавака", "Сказка о веселом клоуне". Другой раздел под названием "Очень старый человек с огромными крыльями" включает работы 1980-х годов. Это классическая белорусская анимация для взрослых. Также на экраны выйдут анимационные сборники – детский "Волшебная лавка" и взрослый "Бумажные узоры". Зрители увидят ленты Игоря Волчека, Олега Белоусова, Михаила Тумеля, Виктора Довнара.



Грузинская мультипликационная ретроспектива

В постсоветские годы грузинскую анимацию в Москве не жаловали. Организаторы намерены исправить это упущение. На экраны кинотеатров выйдет первая масштабная ретроспектива советско-грузинских анимационных работ. Четыре детских программы включают старую грузинскую анимацию. В рамках показов для взрослых можно увидеть ленты Михаила Чиаурели, Ильи Доиаишвили, Отара Андроникашвили, Бориса Стариковского, Мераба Саралидзе, Иосифа Самсонадзе.

Украинский "Капитошка"

Украинская анимация также разделена на блоки. Три центральные программы состоят из мультфильмов знаменитых мастеров: Давида Черкасского, Владимира Дахно и Ефрема Пружанского. Кроме того, подготовлены к просмотру произведения современных мастеров. В числе мультфильмов для самых маленьких зрителей – любимый "Капитошка".

Анимационные работы из Прибалтики

Сегодня Эстония занимает одну из лидирующих позиций в индустрии фестивальной анимации. Так, работы студий Nukufilm и Joonisfilm ежегодно получают призовые места на международных конкурсах, а труд аниматоров Прийт Пярн, Мати Кютт, Рихо Унт, Рао Хейдметс удостоен мирового признания. На московском фестивале зрителям покажут мультфильмы для юных зрителей и более зрелой аудитории.

Прошлое и будущее немецкой анимации

К концу столетия Германии удалось вернуть себе звание великой анимационной державы. Немецкие мастера стали лидерами в области авторских и экспериментальных работ. На фестивале решено показать ретроспективу немецкой анимации. Зрителям продемонстрируют мультфильмы Вука Евремовича, Гила Алкабеца, Раймунда Крамма, а также ленты выпускников ведущих немецких киношкол.

Добавим, что в последний день мероприятия состоится показ программы "Мультипликация на постсоветском пространстве в XXI веке", включающей мультфильмы из Молдавии, Армении, Узбекистана и других бывших республик СССР.