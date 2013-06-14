Выходные для всех: от чтения книг до фестивалей под открытым небом

Фото: ИТАР-ТАСС

15 и 16 июня для москвичей будут организованы развлечения на любой вкус. Меломаны смогут насладиться произведениями мировых джазовых коллективов, любители кино увидят мировые новинки, а книгофилы смогут почитать любимые произведения под открытым небом.

Фестиваль 1913 года

В музее Москвы завершится уникальный фестиваль-реконструкция "Счастливый тринадцатый", который познакомит москвичей с бытом и модой 1913 года. Темой 15 июня будет спорт, а 16 июня - музыка и танцы.

На территории музея можно будет послушать шарманку, покататься на ретро-велосипедах, походить на ходулях, обучиться танго и принять участие в спортивном марафоне.

Фестиваль будет работать с 12:00 до 24:00, вход свободный. Все программы и развлечения также будут бесплатными, а вход на выставки - по билетам.

Джаз на природе

Меломаны смогут услышать вживую известных мировых джазовых звезд из Голландии, Франции, Белоруссии, Израиля, Грузии и других стран. 15 и 16 июня в усадьбе "Архангельское" пройдет X международный фестиваль "Усадьба Jazz".

На фестивале будет звучать электросвинг от французов Caravan Palace и белорусского кабаре-бэнда "Серебряная свадьба" до экспериментального джаза в исполнении норвежского коллектива Jaga Jazzist. Также на фестивале выступят три голландских коллектива: MDungu, Jungle By Night и Parne Gadje.

Полеты в небе

Для любителей полетать 15 и 16 июня в культурно-образовательном центре "Этномир" состоится фестиваль воздухоплавания "Аэрофест". На нем можно будет запустить воздушных змеев и полетать на воздушном шаре.

Все желающие смогут совершить свой первый полет на вертолете, автожире (небольшой винтовой летательный аппарат) и воздушном шаре. Кроме полетов организуют лекции, семинары, автограф-сессии космонавтов и показы фильмов о полетах.

Киноночи под открытым небом

Те же, кто не мыслят свой досуг без просмотра веселых мультфильмов, смогут одними из первых увидеть самые последние мультипликационные работы со всего мира. В Калужской области стартовал фестиваль мультфильмов Insomnia.

Ночью состоятся показы на лесной опушке, а днем - мастер-классы известных режиссеров и художников. Среди работ будут лучшие мультфильмы Открытого российского фестиваля анимационного кино, проходящего в Суздале, и главного Международного анимационного фестиваля в Анси, Франция.

Авторское кино

Если вы предпочитаете новинки авторского кино, то вам стоит сходить в кинотеатр "Фитиль". Там пройдет показ четырех картин-участников XXIV сочинского кинофестиваля "Кинотавр".



15 июня покажут фильмы "Интимные места" и "Майор", а 16 июня – "Разносчик и "Небесные жены луговых мари". Стоимость билетов – 400 рублей.

Кинопросвящение

Любители научно-популярного кино по достоинству оценят мероприятие, которое пройдет в Мультимедиа арт музее. Там покажут картины кинофестиваля "Мир знаний". 15 июня показ начнется с фильма "Планета человека. Друг и противник рек", а завершит его - "Видеть невидимое. Этот правый, левый мир".

16 июня показы начнутся с франко-канадской работы "Изменится ли магнитное поле Земли?". Закроет меропритяитие американский фильм "Кроме урожая", который расскажет историю одного поселения, которое живет за счет сбора черепашьих яиц.

Начало показов – в 16:00, вход свободный.

Читай везде

16 июня в Парке искусств "Музеон" откроется проект "Книги в парках". Там появятся деревянные конструкции в форме беседок и скамеек, где издательства, книжные магазины и букинисты будут продавать книги по демократичным ценам. Отбор книг проводят кураторы проекта: популярные писатели, критики, литературоведы.

Открытие проекта состоится в 16:00.

Цирк, цирк, цирк

Также у москвичей будет последняя возможность посмотреть увлекательное представление артистов легендарного Cirque Du Soleil, которые представят шоу Alegria. В основе этой яркой и динамичной постановки лежит злободневный сюжет о политической борьбе представителей разных социальных слоев.