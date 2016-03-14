Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта 2016, 14:28

Культура

"Активным гражданам" раздадут билеты в кино

В магазине поощрений сервиса референдумов "Активный гражданин" появятся билеты в кино, сообщает пресс-служба проекта.

Пользователи смогут попасть на закрытый предпремьерный показ фильма "Падение Лондона", мероприятие состоится 16 марта в 20:00 в кинотеатре "Пять звезд на Павелецкой".

Сумма баллов, необходимых для покупки билета, пока не сообщается, они поступят в 16:00. Известно, что количество билетов ограничено.

"Падение Лондона" рассказывает о смерти премьер-министра Великобритании, на чьи похороны собираются руководители западного мира. Во время церемонии прощания на мировых лидеров совершается покушение.

Тем, кому не досталось билетов, могут потратить баллы на посещения музея Цветаевой, музея "ГУЛАГа", Манежа, картинной галереи Глазунова и музея обороны Москвы.

Ссылки по теме


Сайты по теме


кинотеатры билеты Активный гражданин сайты и приложения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика