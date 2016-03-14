"Активным гражданам" раздадут билеты в кино

В магазине поощрений сервиса референдумов "Активный гражданин" появятся билеты в кино, сообщает пресс-служба проекта.

Пользователи смогут попасть на закрытый предпремьерный показ фильма "Падение Лондона", мероприятие состоится 16 марта в 20:00 в кинотеатре "Пять звезд на Павелецкой".

Сумма баллов, необходимых для покупки билета, пока не сообщается, они поступят в 16:00. Известно, что количество билетов ограничено.

"Падение Лондона" рассказывает о смерти премьер-министра Великобритании, на чьи похороны собираются руководители западного мира. Во время церемонии прощания на мировых лидеров совершается покушение.

Тем, кому не досталось билетов, могут потратить баллы на посещения музея Цветаевой, музея "ГУЛАГа", Манежа, картинной галереи Глазунова и музея обороны Москвы.