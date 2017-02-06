Четыре кинозала и кафе откроются в кинотеатре "Саяны"

Четыре новых кинозала и кафе появятся в кинотеатре "Саяны" после реконструкции, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, кинозалы будут рассчитаны на 453 зрительских места, кафе – на 12 посетителей, снэк-бар – на 30, откроется также минимаркет. Для посетителей с детьми оборудуют комнату матери и ребенка, создадут комфортные условия и для маломобильных граждан. Вдоль улицы обустроят стоянки на 22 и 45 машиномест.

Фасады здания выполнят в светло-серой гамме. Все элементы красного цвета станут темно-серыми, над главным входом разместят лайтбоксы с афишами.

Здание расположено на улице Саянская, дом 9 на востоке столицы. Его спроектировали в 1982 году для жителей района Ивановское. По соседству находятся библиотека, сквер и магазин.