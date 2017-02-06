Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля 2017, 18:41

Культура

Четыре кинозала и кафе откроются в кинотеатре "Саяны"

Фото: www.severingroup.ru

Четыре новых кинозала и кафе появятся в кинотеатре "Саяны" после реконструкции, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, кинозалы будут рассчитаны на 453 зрительских места, кафе – на 12 посетителей, снэк-бар – на 30, откроется также минимаркет. Для посетителей с детьми оборудуют комнату матери и ребенка, создадут комфортные условия и для маломобильных граждан. Вдоль улицы обустроят стоянки на 22 и 45 машиномест.

Фасады здания выполнят в светло-серой гамме. Все элементы красного цвета станут темно-серыми, над главным входом разместят лайтбоксы с афишами.

Здание расположено на улице Саянская, дом 9 на востоке столицы. Его спроектировали в 1982 году для жителей района Ивановское. По соседству находятся библиотека, сквер и магазин.

39 столичных кинотеатров планируется реконструировать до конца 2018 года. Все кинотеатры построены в период с 1938 по 1988 годы, и большая часть из них не функционирует. Они расположены в восьми административных округах Москвы, в основном в спальных районах. Среди этих кинотеатров "Ангара", "Аврора", "Алмаз", "Ашхабад", "Баку", "Байконур", "Бирюсинка", "Будапешт", "Витязь", "Варшава", "Волга", "Волгоград", "Восход", "Высота", "Звездный", "Керчь", "Киргизия", "Комсомолец", "Ладога", "Марс", "Мечта", "Нева", "Орбита", "Орион", "Патриот", "Первомайский", "Прага", "Планета", "Рассвет", "Рига", "Родина", "Саяны", "Солнцево", "София", "Таллин", "Улан-Батор", "Экран", "Эльбрус", "Янтарь".
кинотеатры реконструкция соцобъекты строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика