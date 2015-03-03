Форма поиска по сайту

03 марта 2015, 10:39

Культура

Читатель M24.ru сообщил о ЧП в кинотеатре на юге города

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Читатель M24.ru Григорий сообщил о ЧП в кинотеатре на Бирюлевской улице.

По его словам, в здание никого не пускают, на место прибыли спасатели, сотрудники полиции и кинологи с собаками.

В столичном главке МВД M24.ru не прокомментировали ситуацию.

Фото: Читатель M24.ru Григорий

