Читатель M24.ru сообщил о ЧП в кинотеатре на юге города

Читатель M24.ru Григорий сообщил о ЧП в кинотеатре на Бирюлевской улице.

По его словам, в здание никого не пускают, на место прибыли спасатели, сотрудники полиции и кинологи с собаками.

В столичном главке МВД M24.ru не прокомментировали ситуацию.



