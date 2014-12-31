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Культура

31 декабря 2014, 11:50

Лучшие фильмы Лондонского анимационного фестиваля покажут в "Пионере"

кинотеатр Пионер кино фестивали и праздники Лондонский международный анимационный фестиваль

Фото: pioner-cinema.ru

9 января в кинотеатре "Пионер" состоится ночь Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF. В программе - избранные фильмы из конкурса фестиваля, отмеченные зрителями и жюри.

Все фильмы будут разделены на два блока: анимация основного конкурса и программа анимационного музыкального видео. Отдельно стоит выделить победителя LIAF, фильм "Штормовое предупреждение" Поля Кабона. Картина расскажет о молодых ученых, затянутых в шпионскую историю.

Особое событие вечера - показ нового полнометражного анимационного фильма "Измена" американского аниматора Билла Плимптона (Guard Dog).

Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Лондонский фестиваль был основан в 2003 году и является одним из крупнейших международных анимационных фестивалей.

Начало показа - 23.30. С расписанием можно ознакомиться здесь.

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