Конференция о городских инициативах "Делай Саммит" пройдет в КЦ ЗИЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Четвертая неформальная конференция о городских инициативах "Делай Саммит" состоится в Культурном центре ЗИЛ 19 и 20 апреля. В рамках мероприятия участники акцентируют внимание на актуальных практиках гражданских действий и низовых инициатив, направленных на создание дружелюбного городского пространства.

Так, 19 апреля состоится Конференц-день. В программе – лекции и дискуссии, которые организаторы разбили на четыре блока: "Урбанистика", "Уличное пространство", "Самоорганизация", "Защита общественных интересов".

В ходе мероприятий обсудят роль технологий в осуществлении городских изменений, успешные примеры самоорганизации горожан, существующие инструменты защиты территорий и практики их использования. В дискуссиях примут участие , руководитель молодежного уличного культурного и спортивного движения Ghetto Games и организатор серии одноименных чемпионатов по уличным видам спорта в спальных районах Риги Раймонд Элбакян, основатель проекта The Wise City Даниэль Лоттор, а также теоретики и кураторы искусства в городском пространстве Алэн Бибер, Маргарита Августин, Владимир Турнер, сообщает интерактивная городская афиша 2do2go.ru.

Воркшопы, кинопоказы и другие спецпроекты запланированы на 20 апреля. Посетителей ждут выставка-ярмарка мирового арт-активизма от Алэна Бибера, марафон по разработке веб-сервисов и мобильных приложений, полезных для города, показы фильмов и видеороликов из программы фестиваля активистского документального кино "Делай Фильм", а также воркшопы по городским исследованиям и партисипаторному планированию.

Конференция пройдет с 11.00 до 20.00. Для участия необходима регистрация.