Посетителям "Флакона" расскажут о продюсировании фильмов

Фото: m24.ru

Во вторник, 7 октября, в пространстве "Кафедра" на дизайн-заводе "Флакон" состоится мастер-класс по продвижению фильмов на фестивалях. Проведут его продюсер короткометражки "Второе дыхание" Юлия Травникова и режиссер картины Сергей Цысс.

Юлия Травникова расскажет, как стать участником сотни лучших кинофестивалей и одержать победу. Эксперт поделится опытом продюсирования. Сергей Цысс поведает о том, как снималась лента "Второе дыхание".

"Картина рассказывает о будущем, в котором жизни и красоты уже не осталось, поэтому садовнику мертвого сада приходится высаживать металлические цветы. За два года фильм принял участие в 200 фестивалях, и на 50 из них был награжден. Картина получила призы международных фестивалей в США, Франции, Италии, Великобритании, Швейцарии", - отметили организаторы.

Мастер-класс пройдет в рамках конкурса "Кинопризыв". Начало в 19.00. Вход свободный. Необходима регистрация.