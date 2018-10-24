Москва онлайн покажет, как современный кинематограф развивает темы взросления и старости

Фото: кадр из фильма "Еще один год", реж. Майк Ли, 2010 год/

28 октября в ММОМА состоится лекция кинокритика Алисы Таежной, посвященная темам взросления, взрослости, старости и ограничений в кино и массовой культуре.

Алиса рассмотрит трагикомедию британского режиссера и сценариста Майка Ли "Еще один год". Премьерный показ этого фильма состоялся в 2010 на Каннском кинофестивале. Герои фильма – Том и Джерри, пожилая супружеская пара, прожившая вместе не один десяток лет. Они проводят время с единственным сыном Джо, острой на язык Мэри и Кеном, не слишком опрятным сослуживцем Тома. Вместе они встречают радости и печали, преодолевают трудности и ищут ответы на важные философские вопросы.

Лекция входит в авторский цикл журналистки и кинокритика Алисы Таежной, который проводит ММОМА совместно с онлайн-кинотеатром ОККО. На лекциях речь идет о реакции мейнстримового и фестивального кинематографа на меняющую политическую ситуацию и социальную повестку. Кино как метод рефлексии и способ восстановления справедливости. Алиса Таежная анализирует независимые, документальные, экспериментальные фильмы, снятые после 2000 года.

Смотрите трансляцию 28 октября в 18:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.