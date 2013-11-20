Кино: "Профит"

Кадр из фильма "Тариф Новогодний" кинокомпании "Профит". Фото: ИТАР-ТАСС

"Профит" - продюсерская фирма Игоря Толстунова, основана в 1995 году. Первым фильмом компании стала картина Киры Муратовой "Три истории". В дальнейшем совместно с телеканалом НТВ была создана кинокомпания "НТВ-Профит", на счету которой такие известные картины, как "Вор" Павла Чухрая, "Сирота Казанская" Владимира Машкова, "Восток-Запад" Режи Варнье, "Лунный папа" Бахтиера Худойназарова, "Русский бунт" Александра Прошкина и другие.