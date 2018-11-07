Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

7 ноября, 13:33

Москва онлайн покажет, почему фильмы Спилберга не являются артхаусом

кино Москва онлайн

Фото: depositphotos/fergregory

8 ноября на культурной платформе "Синхронизация" состоится лекция "История артхауса в 5 фильмах", которую прочитает киновед и сценарист Ламара Карчава.

Артхаусное кино всегда независимое и элитарное. Оно рассчитано далеко не на всех. Многие могут сказать, что фильмы Тарковского относятся к артхаусу, а киноленты Спилберга – нет. Но кто сможет объяснить, почему? У артхауса нет четких критериев и канонов. На примере пяти работ Ламара расскажет историю независимого кино и объяснить, в чем кроется разница между американской, французской, итальянской, русской и датской киношколами. Слушатели также узнают:

  • Почему родилась французская новая волна и как она повлияла на историю кино;
  • Как итальянские режиссеры-неореалисты преобразили визуальный язык кинематографа;
  • В чем специфика русского авторского кино и какое место в нем занимает Андрей Тарковский;
  • Как американские режиссеры воспротивились государству и что такое "Новый Голливуд";
  • Что значит "Догма-95" и как Ларс фон Триер перезапустил авторское кино в Европе.

Для своего рассказа Ламара использует 5 фильмов: "400 ударов" (1959) Франсуа Трюффо, "Рокко и его братья" (1960) Лучино Висконти, "Андрей Рублев" (1969) Андрея Тарковского, "Заводной апельсин" (1971) Стэнли Кубрика и "Рассекая волны" (1996) Ларса фон Триера.

Смотрите трансляцию 8 ноября в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать