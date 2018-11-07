Москва онлайн покажет, почему фильмы Спилберга не являются артхаусом

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8 ноября на культурной платформе "Синхронизация" состоится лекция "История артхауса в 5 фильмах", которую прочитает киновед и сценарист Ламара Карчава.

Артхаусное кино всегда независимое и элитарное. Оно рассчитано далеко не на всех. Многие могут сказать, что фильмы Тарковского относятся к артхаусу, а киноленты Спилберга – нет. Но кто сможет объяснить, почему? У артхауса нет четких критериев и канонов. На примере пяти работ Ламара расскажет историю независимого кино и объяснить, в чем кроется разница между американской, французской, итальянской, русской и датской киношколами. Слушатели также узнают:



Почему родилась французская новая волна и как она повлияла на историю кино;

Как итальянские режиссеры-неореалисты преобразили визуальный язык кинематографа;

В чем специфика русского авторского кино и какое место в нем занимает Андрей Тарковский;

Как американские режиссеры воспротивились государству и что такое "Новый Голливуд";

Что значит "Догма-95" и как Ларс фон Триер перезапустил авторское кино в Европе.

Для своего рассказа Ламара использует 5 фильмов: "400 ударов" (1959) Франсуа Трюффо, "Рокко и его братья" (1960) Лучино Висконти, "Андрей Рублев" (1969) Андрея Тарковского, "Заводной апельсин" (1971) Стэнли Кубрика и "Рассекая волны" (1996) Ларса фон Триера.

Смотрите трансляцию 8 ноября в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.