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Культура

6 августа, 16:17

Цикл фильмов об искусстве открывается в "КАРО ВДНХ"

кино культура

В рамках проекта "КАРО.Арт" гостей ждут фильмы-экскурсии по самым значимым музеям европейского изобразительного искусства и документальные картины о жизни и творчестве величайших художников.

Фото: "Ван Гог. Золото и лазурь", предоставлено пресс-службой

В летнем кинотеатре "КАРО ВДНХ" открывается цикл показов фильмов о шедеврах мирового искусства. Среди картин, вошедших в программу, фильм-экскурсия по одному из самых знаменитых музеев мира "Флоренция и Галерея Уффици", фильм-выставка "Леонардо. История гения", рассказывающий о творчестве да Винчи в совершенно новом ключе, и первое в истории кинопереложение для большого экрана биографии великого итальянского художника Рафаэля Санти "Рафаэль 3D".

Также зрители смогут совершить путешествие по судьбе и творчеству Винсента Ван Гога в фильме "Ван-Гог: Золото и лазурь" и увидеть экскурсию по произведениям великого итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо в фильме "Караваджо: Душа и кровь". Также в рамках цикла будут показаны новаторская документальная картина "Hokusai Британского музея", погружающая зрителя в загадочный мир японского мастера Кацусика Хокусая, и документальный фильм о легендарном британском стрит-арт художнике "Кто украл Banksy".

Кинотеатр "КАРО ВДНХ" расположен на территории крупнейшего экспозиционного, рекреационного и культурного комплекса в мире рядом с павильоном №62. Кинотеатр представляет собой крытую площадку, оснащенную современным оборудованием, и вмещает до 300 зрителей. В репертуаре – новинки проката и показы в рамках проекта "КАРО.Арт".


Билеты и расписание доступны по ссылке.

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