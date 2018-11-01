Москва онлайн покажет лекцию Юрия Норштейна о японских мультфильмах

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

3 ноября в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в рамках Большого фестиваля мультфильмов состоится лекция "Строка поэзии – строка живописи. Изображение в японской культуре." Прочитает ее советский и российский художник-мультипликатор, режиссер мультипликационного кино, народный артист РФ Юрий Норштейн. Слушатели узнают о том, как создаются мультфильмы, рождаются поэтические образы и придумываются персонажи в стране восходящего солнца.



Смотрите трансляцию 3 ноября в 16:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.