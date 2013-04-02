Актер Андрей Панин стал лауреатом премии "Ника" посмертно

Фото: ИТАР-ТАСС

2 апреля в Москве вручили кинопремию "Ника". Приз за лучшую мужскую роль второго плана посмертно получил актер Андрей Панин, скончавшийся в прошлом месяце, сообщает телеканал "Москва 24".

Статуэтка досталась Панину за роль бывшего фронтовика Федора в фильме "Искупление". За актера получил "Нику" режиссер киноленты Александр Прошкин.

"Ника" за лучший фильм отошла ленте "Фауст" Александра Сокурова. Отметим, что картина победила во всех ключевых номинациях.

Премию "Ника" за лучшую мужскую роль вручили сразу двум актерам - Максиму Суханову, исполнившему роль митрополита Московского Алексия в фильме "Орда", и Антону Адасинскому, сыгравшему в "Фаусте" ростовщика Мефистофеля.

Награды за лучшую женскую роль удостоена актриса Роза Хайруллина, сыгравшая ослепшую ханшу Тайдулу в киноленте "Орда".

За лучшую женскую роль второго плана награждена Татьяна Друбич за работу в фильме Ренаты Литвиновой "Последняя сказка Риты".

Лучшим неигровым фильмом признана картина Любови Аркус "Антон тут рядом", рассказывающую о жизни мальчика-аутиста Антона Харитонова.

Приз имени Алексея Германа "За выдающийся вклад в отечественный кинематограф" получили режиссеры Вадим Абдрашитов и Александр Миндадзе.

Фильм Киры Муратовой "Вечное возвращение" получил премию в номинации "лучший фильм стран СНГ и Балтии".

"Нику" за честь и достоинство вручили сразу двум лауреатам - актрисе Инне Чуриковой и режиссеру Глебу Панфилову.

Специальный приз - "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа" - получил Сергей Урсуляк за телефильм "Жизнь и судьба".

Напомним, премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Первая церемония вручения состоялась в декабре 1988 года в Центральном доме кинематографистов.

Основатель и художественный руководитель премии — Юлий Гусман. "Ника" является главной кинопремией в России, странах СНГ и Балтии.