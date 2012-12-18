В Москве появится керлинг-центр

В Москве может появиться керлинг-центр

В Москве может появиться керлинг-центр. Об инициативе создания ледового дворца для игры в керлинг сообщил журналистам министр спорта Виталий Мутко. По его словам, основная проблема - найти в столице подходящее помещение.

В последние годы в столице регулярно открываются керлинг-клубы. Этот вид спорта приобретает все большую популярность среди москвичей.

Недавно команда "Москвы 24" заняла второе место на соревнованиях между работниками средств массовой информации.

Не последнюю роль в росте популярности керлинга играют успехи российских команд. В первую очередь, женской сборной России. Национальная команда добилась большого прогресса в последние годы и стала одной из лучших в мире. Россиянки дважды выигрывали чемпионат Европы, а на Олимпийских играх в Лондоне показали достойный результат, уступив только признанным лидерам.

Керлинг возник в Шотландии в XVI веке, но долгое время оставался в тени других видов спорта. Основную роль в популяризации керлинга сыграла Канада, где этот вид спорта стал, фактически, национальным увлечением, наряду с хоккеем.

Правилами игры предписывается выбивать из очковой зоны камни соперника при помощи бросков своих камней. Снаряд запускают по льду, во время пока камень или, как его еще называют, "утюг" скользит до "очковой зоны", члены команды могут менять направление броска при помощи специальных щеток.