Женская сборная России по керлингу выиграла у Швейцарии

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по керлингу одержала третью победу в рамках олимпийского турнира. Наши девушки взяли верх над довольно сильной командой Швейцарии - 6:3.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе, а ключевого преимущества россиянки добились в девятом энде, который выиграли с преимуществом в два камня.

Соперницы пытались спасти встречу и решили играть десятый энд, несмотря на призрачные шансы добиться успеха, но за три броска до конца энда стало ясно, что швейцарским девушкам не удастся перевести встречу в экстра-энд.

Таким образом, сборная России одерживает третью победу в шести встречах и сохраняет шансы на выход в следующую стадию соревнований. Для этого россиянкам желательно выиграть все оставшиеся матчи, в том числе у главных фаворитов турнира - сборных Канады и Швеции.

Напомним, по правилам олимпийского турнира в полуфинал выходят четыре лучших сборных.