13 февраля 2014, 17:11

Спорт

Сборная России по керлингу обыграла швейцарцев

Фото: ИТАР-ТАСС

Мужская сборная России по керлингу одержала первую победу в олимпийском турнире. Наша команда обыграла швейцарцев со счетом 7:6.

Перед последним эндом россияне проигрывали со счетом 4:6, но сумели переломить ход неудачно складывающегося матча и выиграли десятый энд с преимуществом в три камня.

Отметим, что это первая победа сборной России в рамках олимпийского турнира по керлингу. До этого наша команда потерпела четыре поражения подряд.

По регламенту соревнований, в финальный этап выходят команды, занявшие места в группе с первого по четвертое.

Сюжет: Дневники Олимпиады
керлинг Олимпиада-2014

Главное

