Российские керлингистки проиграли команде Китая

Анна Сидорова. Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по керлингу уступила команде Китая в матче группового этапа Олимпийских игр в Сочи. Встреча завершилась со счетом 5:7.

Россиянки уверенно начали поединок и после пяти эндов выигрывали со счетом 3:1, но затем допустили несколько грубых ошибок и оказались в роли догоняющих.

Решающим стал восьмой энд, который наша сборная проиграла со счетом 0:3. Китаянки не отдали преимущество и довольно легко довели встречу до победы.

Таким образом, сборная России терпит первое поражение в рамках олимпийского турнира. Россиянки выиграли два матча и проиграли один.

Напомним, что для продолжения борьбы нашей команде необходимо занять место не ниже четвертого - в таком случае она выходит сразу в полуфинал.